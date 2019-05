Yannick Jadot superstar ?

Avec un bond de 20 points au sondage et une photo à la Claude Lelouch dans Paris Match, Yannick Jadot est la révélation de ce printemps. Quasi-anonyme il y a un mois, le candidat écolo est devenu l'homme politique qui recueille le plus d'adhésion chez les Français. Que nous dit cet engouement ? Est-il juste un phénomène de mode ou non ?



