Zemmour/Cohn-Bendit : tout les a opposés

À moins de deux semaines des élections européennes, LCI recevait sur le plateau de "La Grande confrontation" Eric Zemmour et Daniel Cohn-Bendit. Il s'agit de l'un des meilleurs débats depuis le début de cette campagne. Avec deux convictions et deux visions entièrement opposées, les échanges entre les deux hommes ont été intenses. Quid des séquences à retenir ? Quelles leçons peut-on en tirer pour la suite de la campagne ?



Ce mardi 14 mai 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", est revenu sur le débat entre Eric Zemmour et Daniel Cohn-Bendit. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.