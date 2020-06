Zone verte, retour à l'école, relance économique... Ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Autre preuve que le déconfinement est bel et bien acté, les crèches, écoles et collèges vont se préparer à accueillir dès le 22 juin tous les élèves "de manière obligatoire" et "selon les règles de présence normale". Emmanuel Macron n'a pas évoqué la question des lycées. "A cette date, ils sont fermés et en période d'examen", a rappelé l'Elysée à LCI. Dans les Ephad, les visites seront quant à elles "autorisées", bien qu'une telle décision reste à la discrétion des établissements. Enfin, le second tour des municipales est confirmé pour le dimanche 28 juin. S'il a rappelé qu'il faudra "éviter au maximum les rassemblements" qui resteront "très encadrés", le chef de l'Etat n'a pas précisé les derniers arbitrages sur l'organisation de ce scrutin.

Tandis que le gouvernement est à l'oeuvre pour présenter un plan de relance globale d'ici l'été, le chef de l'Etat a tenu à présenter le "cap" pour la France dans ces deux prochaines années à venir, qu'il veut "utiles pour la nation". Afin d'ouvrir cette "nouvelle étape" et ainsi "retrouver pleinement la maîtrise de nos vies et de nos destins", Emmanuel Macron dit vouloir faire de sa "priorité" la relance économique qui doit être "forte, écologique, souveraine et solidaire".

Rappelant avoir mobilisé "500 milliards d'euros" pour l'économie, une somme qu'il a décrite comme "inédite", Emmanuel Macron a rappelé qu'elle allait peser sur la dette. Des dépenses qui "se justifiaient et se justifient", mais qui ne doivent pas être financées par une hausse des impôts. C'est pourquoi "la seule réponse est de bâtir un modèle économique plus fort". Un "investissement massif" aura donc lieu pour l'instruction, la formation et les emplois de la jeunesse. "Il nous faut créer de nouveaux emplois en investissant dans notre indépendance technologique, numérique, industrielle et agricole par la recherche, la consolidation". Une reconstruction qui doit aussi être "sociale et solidaire" et qui ne se fera qu'avec une "Europe indépendante, plus forte, plus solidaire et plus souveraine".

En attendant, le président assure "tout faire" pour "éviter au maximum les licenciements" dans l'Hexagone. "C'est pour cela qu'avec les syndicats et le patronat, nous avons lancé une négociation pour que dans toutes les entreprises, nous arrivions à préserver le plus d'emplois possible malgré les baisses d'activité."