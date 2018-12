Zoom sur les vœux de Noël des politiques

Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français le 25 décembre 2018. Les chefs des partis politiques n'étaient pas non plus en reste. Chacun d'eux y est allé à sa manière. Sur un ton léger ou solennel, Marine Le Pen, Florian Philippot, Manuel Valls, ou encore Gilles Le Gendre, ont adressé des souhaits à leurs électeurs. Laurent Wauquiez, lui, a obtenu la palme de la mise en scène avec une petite musique douce et un gros plan sur une crèche.



