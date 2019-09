1000 nouvelles places d'hébergement, dépôts de plainte à l'hôpital... : les dix mesures du gouvernement contre les violences conjugales

DROITS DES FEMMES - A l'occasion de l'ouverture du Grenelle contre les violences conjugales, le Premier ministre Edouard Philippe a fait part des premières mesures gouvernementales pour lutter contre ce fléau, qui a déjà fait plus de 100 victimes depuis le début de l'année.

• 1000 nouvelles places d’hébergement et de logement temporaires à partir du 1er janvier :

250 nouvelles places seront créées en 2020 dans les centres d’hébergement d’urgence pour les femmes ayant besoin d’être mises en sécurité urgemment. Elles seront construites dans les territoires où les besoins sont les plus importants.

En complément, 750 places seront créées grâce à l’allocation de logement temporaire (ALT1). Dans ce cas, il s’agira de logements non collectifs, où les femmes victimes de violence pourront rester entre 6 mois à un an, et adaptés à l’accueil de jeunes enfants.

Elles s'ajouteront aux 5000 places déjà existantes.

• Accès des femmes victimes à la garantie Visale pour bénéficier d’une caution locative gratuite :

La garantie Visale permettra aux femmes d’accéder plus facilement à un logement dans le parc privé. Elle assure le propriétaire du paiement du loyer et de possibles dégradations locatives.

• Lancement d’une plateforme de géolocalisation pour identifier les places d’hébergement disponibles :

Le 25 novembre prochain, sera lancée une plateforme de géolocalisation à destination des professionnels pour identifier les places d’hébergement disponibles à proximité. Chaque SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation qui gère dans chaque département les plateformes 115) disposera en temps réel d’une cartographie des places disponibles.