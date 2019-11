1000 tracteurs à Paris ce mercredi matin : à quoi faut-il s’attendre ?

Les mots de la Préfecture de police de Paris étaient limpides ce mardi soir : "D’importantes difficultés de circulation sont donc attendues sur le secteur autoroutier Île-de- France et sur le périphérique, à l’arrivée et au départ des cortèges, ainsi qu’aux abords du rassemblement dans le secteur de la porte Dauphine et de l’avenue Foch. La préfecture de Police conseille aux automobilistes d’éviter les itinéraires empruntés par les cortèges le matin et le soir et de contourner très largement dans la journée la zone concernée par le rassemblement."

Même s’ils se satisfont d’un certain nombre de réussites (première condamnations d’associations antispécistes suite à des intrusions dans des exploitations, financement des chambres, maintien de l’exonération sur le GNR - gazole non routier, ndlr - et en matière de gestion de l’eau, etc.), le compte n’y est toujours pas selon eux. "Les discours du président de la République doivent se traduire en actes concrets, scande ainsi Jérôme Despey, le secrétaire général de la FNSEA. Les services de l’État doivent se mettre en œuvre pour soutenir leur agriculture au lieu de mettre en place des distorsions qui engendrent toujours plus de charges et qui plombent notre compétitivité, nos revenus, nos filières. Les accords du CETA et du Mercosur sont inacceptables. (Il faut) faire appliquer la loi sur les Etats Généraux de l’Alimentation. Les indicateurs de prix sont établis et connus de tous, il est temps que l’argent revienne aux agriculteurs. Alors mobilisons-nous les mercredi 27 novembre, dans le respect des biens et des personnes bien sûr, sur tout le territoire pour maintenir la pression afin de confirmer les avancées obtenues et faire baisser les charges et monter les prix."