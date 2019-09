100e féminicide en 2019 : le collectif "#NousToutes appelle à un rassemblement à Paris ce dimanche soir

A deux jours du "Grenelle" destiné à lutter contre les violences conjugales, ce rassemblement doit permettre de mettre en lumière ce "100e féminicide" depuis le 1er janvier 2019.





Dans la nuit de vendredi à samedi 31 août, la police de Cagnes-sur-Mer a reçu un appel pour signaler une "dispute conjugale" se déroulant dans une rue du quartier où a été découvert le corps de cette femme, sous un tas de détritus. "L'hypothèse d'une dispute conjugale est vraisemblable", a indiqué dimanche une source policière. "Le corps était totalement dissimulé sous des branchages et une couette". "La victime, retrouvée habillée, portait d'importantes traces de coups et avait le visage tuméfié, mais on ignore si ces coups sont à l'origine de son décès. L'autopsie permettra de nous le dire", a-t-elle poursuivi.





"C'est un féminicide probablement conjugal que nous choisissons de publier au conditionnel", a de son côté affirmé le collectif "Féminicides par compagnon ou ex" qui tient un décompte funeste dans les médias sur internet. Pour l'année 2018, le ministère de l'Intérieur avait recensé 121 féminicides.