11.000 appels en octobre, 400 par jour en novembre : le nombre d'appels au 3919 ne faiblit pas

Le 3 septembre 2019, Marlène Schiappa lançait le Grenelle contre les violences conjugales en écho au 3919, numéro d'appel pour les femmes victimes de violences. Avant cette date, ses écoutants répondaient à quelques 250 coups de fil par jour de semaine. Les 3 et 4 septembre, les chiffres sont montés jusqu'à 1661 et 1134 appels quotidiens. S'ils sont redescendus depuis, ils restent toutefois à un niveau plus élevé qu'avant le début du Grenelle, a indiqué à LCI Françoise Brié, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère le 3919.