13-Novembre : un hommage sobre aux victimes des attentats devant le Stade de France et le Bataclan

Le 13 novembre 2015, neuf hommes avaient attaqué en plusieurs points la capitale française et Saint-Denis, aux abords du Stade de France, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concerts du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés. Des attentats qui avaient été revendiqués par l’organisation terroriste Daech.

Pour ne pas oublier, six moments de recueillement sont organisés ce mercredi matin, à Saint-Denis, devant le stade de France, devant les bars visés par les fusillades dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris et, pour terminer, devant la salle de concert du Bataclan, boulevard Voltaire, de 9h45 à 11h30.