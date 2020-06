14-Juillet : A l'entraînement avec la Patrouille de France après deux mois d'arrêt

Comme chaque année, les hommes de la patrouille de France ouvriront le défilé du 14-Juillet, au-dessus de l'avenue des Champs-Elysées. Et pour être fin prêts, il leur faut enchaîner les entraînements. Sauf qu'avec le confinement, ils ont dû rester cloué au sol et mener chacun de leur côté leur préparation physique et mentale.

Pas facile donc de se remettre la tête à l'envers, comme le souligne leur commandant : "Normalement on effectue 10 vols par semaine pour garder la main, et quand on revient le lundi matin on est déjà moins bon que le vendredi après-midi, alors imaginez après deux mois d'interruption. Il a fallu garder la tête froide et accepter de repartir presque à zéro", dit-il.