18 millions de migrants en Europe en cinq ans ? On a vérifié les propos de Nicolas Dupont-Aignan

En évoquant la somme de 18 millions d'immigrés en Europe depuis 2014 lors du départ opposant les têtes de listes aux européennes, Nicolas Dupont-Aignan en a fait bondir plus d'un. Mais le chef de file du parti Debout La France était sûr de lui : "Vous avez failli me faire douter, mais non, c'est bien cela d'après les chiffres d'Eurostat", a-t-il répété un peu plus tard dans la soirée, sur le plateau de France 2. Sur les réseaux sociaux, ses partisans se sont empressés de venir à son secours en publiant la source : des statistiques d'Eurostat, un organe de la Commission européenne.





Nous nous sommes donc plongés dans ce tableau. Tout d'abord, la liste des pays évoqués (32) dépasse la seule Union européenne. Y figurent également la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, tout trois membres de l'Espace économique européen, mais pas de l'Union, ainsi que la Suisse. Nous parlons donc d'entrées en Europe. Si l'on cumule le nombre de migrants de chacun de ces 32 pays de 2014 à 2017, le total est bien de 18 millions pour ces quatre ans (entre 4 et 4,8 millions chaque année). Mais ce calcul ne correspond aucunement au nombre d'entrées, puisqu'Eurostat agrège tous les entrants de chaque pays, y compris les mouvements intra-européens (par exemple un Belge s'installant en France) et les retours dans les pays d'origine (c'est-à-dire un Français ayant résidé à l'étranger et revenant vivre en France).





Les 18 millions avancés ne correspondent donc pas aux flux d'immigrés (personnes nées à l'étranger et s'installant en Europe), encore moins aux flux de migrants venus hors d'Europe.