1AnDeColere, les chiffres de la campagne des Gilets jaunes sont-ils vrais ?

Sur le site Gilets-Jaunes.com , le décompte est lancé. Un compteur permet de connaître à la seconde près, le temps qu'il reste avant la grande mobilisation des 16 et 17 novembre.. Pour "fêter" l'anniversaire du mouvement, les Gilets Jaunes ont programmé des actions de grande ampleur dans toute la France, et pour mobiliser les troupes, une campagne de communication a même été lancée sur les réseaux sociaux, sous le hashatag #1AnDeColere.

Le coup d'envoi a été lancé peu avant 18h, lundi 4 novembre, par des comptes influents comme En Cause, une "revue de presse qui met 'en cause' de nombreux faits de société", proche de l'extrême droite, qui compte plus de 16.000 abonnés mais aussi sur la page Facebook de Jérôme Rodrigues, suivie par plus de 52.000 personnes ou encore des pages locales de Gilets jaunes, apolitiques .

Ils étaient 511 un an plus tôt, on observe donc une hausse de 15% en un an. Cette augmentation est notable ces dernières années : 499 en 2016, 507 en 2015, 508 en 2014, 461 en 2013. Et ces données ne sont pas exhaustives : "Les vrais chiffres sont six fois supérieurs à ce qu’on avance", affirme Géraldine Franck, membre du collectif.

Cette donnée est tirée du dernier rapport du collectif Les Morts de la Rue, qui recense et analyse les décès des sans-abris. Publié le 29 octobre dernier, il indique que 612 SDF sont décédés en 2018. L’âge moyen des personnes décédées est 30 ans plus jeune que celui de la population générale.

Surtout, la méthodologie de cette étude a été jugée peu sérieuse par les experts. La majorité des médias qui a relayé cette information a d'ailleurs titré au conditionnel et souligné les différents biais. A La loupe y avait consacré un article . Nous expliquions alors que "les auteurs ont comparé les pays étudiés avec des pays a priori similaires hors zone euro. Ils estiment, par exemple, que la France et l'Italie auraient évolué de la même manière que l'Australie s'il n'y avait pas eu l'introduction de l'euro. Une méthode bien trop évasive et aux résultats contestables. Ce que n'a pas manqué d'objecter la Banque de France : 'N’attribuons pas à l’euro les bénéfices qu’il n’a pas créés, et ne l’affublons pas des maux dont il n’est pas responsable.' Elle rappelle d'ailleurs que, depuis l'introduction de la monnaie unique, le pouvoir d'achat en France n'a cessé d'augmenter, et ce plus vite que nos voisins européens."

C'est bien le Centre de Politique Européenne, qui a dévoilé ce montant en février dernier, comme l'indique la source sur le visuel. Ces données sont toutefois à nuancer, pour deux raisons. La première : ce think tank allemand est d'inspiration libérale, bien loin des aspirations des Gilets jaunes. Le rapport "20 ans d’euro : perdants et gagnants, une enquête empirique" n'est pas une critique de l'euro et souligne d'ailleurs que la monnaie unique a permis à l'Allemagne de gagner 23.116 euros par habitant. Son message est plutôt : pour que l'euro rapporte, il faut appliquer une politique de rigueur et "serrer la vis". Pas sûr que cela satisfasse le mouvement.

Selon l' Insee , la hausse moyenne des prix était de +2,1 % par an, entre 1986 à 2001. Après l'arrivée de l'euro dans nos porte-monnaie, elle n'est plus que de +1,4% par an, comme nous le montre le graphique ci-dessus.

Emmanuel Macron s'est donc montré plus dépensier que son prédécesseur. François Hollande avait diminué les frais de l'Elysée, passant de 113 millions de budget sous Nicolas Sarkozy à un peu plus de 100 millions. Pour cela, le président socialiste avait par exemple revu le parc automobile à la baisse : 61 voitures sous Chirac, 96 sous Sarkozy, 64 sous Hollande et une remontée à 82 véhicules sous Macron, pour une facture de 89.669 euros.

La présidence de la République a dépensé 5,6 millions de plus que prévu en 2018, selon le rapport de la Cour des comptes sur "les comptes et la gestion de la présidence de la République" , publié le 18 juillet dernier. "Au terme de l’exercice 2018, les produits retracés dans le compte de résultat de la présidence de la République se sont établis à 105,07 M€ et les charges à 108,88 M€" au lieu des 103 millions d’euros anticipés, peut-on lire. Il a donc fallu piocher dans la réserve de l'Elysée pour combler ce trou financier.

Une note de l'Insee publiée en octobre dernier indique que le taux de pauvreté a augmenté de 0.6 point en 2018. 14,7% de la population française vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.

Cette évolution s'est effectivement accompagnée d'un léger accroissement des inégalités, l'écart entre les 20% des plus aisés et les 20% des plus modestes ayant augmenté de 0,1 point entre 2017 et 2018. Ce creusement serait lié à la "forte hausse des revenus des capitaux mobiliers", selon LCI Emilie Raynaud, de la division Revenus et Patrimoine de l'Insee, des revenus captés principalement par "les 10% les plus aisés.

Une nuance doit toutefois être apportée concernant la hausse du nombre de pauvres en France. "La hausse du taux de pauvreté monétaire n'implique pas qu'il y a eu une baisse du pouvoir d'achat dans cette catégorie de population", relève Emilie Raynaud. "Il y a eu une hausse du niveau de vie médian, qui a entraîné une hausse du seuil de pauvreté et donc du taux de pauvreté."

Pour bien comprendre, il faut revenir sur quelques définitions : le taux de pauvreté monétaire désigne la part de la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté, soit 60% du revenu médian français, selon l'INSEE (ce pourcentage peut varier d'un institut de statistiques à l'autre). Le revenu médian signifie, lui, que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Mécaniquement, quand le revenu médian augmente, le seuil de pauvreté augmente avec lui et de fait, le nombre de personnes vivant en deça.

