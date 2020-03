1dessinpour1soignant : les enfants de la France entière se mobilisent pour les soignants

"Je remercie le personnel soignant, les pompiers, les policiers, et tous ceux qui doivent travailler. Je pense fort à mon papi, à ma mamie, à mon papa qui a peur du virus mais doit aller travailler. Moi je dois rester à la maison pour que le virus parte au plus vite. Je vous envoie plein de bisous par ce mot." Inès, à côté de son petit mot, a dessiné un éléphant, sous un arbre, avec des oiseaux.

C’est le défi "Un dessin pour un soignant", lancé il y a quelques jours par plusieurs enseignantes. L’idée est venue de Marjorie Hegelbacher, une enseignante en CM1-CM2 à l'école élémentaire Sur les bois, à Annecy (Haute-Savoie). "Comment à notre niveau d’enseignant et au niveau de nos élèves, pouvons nous les soutenir ? Leur redonner un petit rayon de soleil dans leur quotidien ?", questionne-t-elle dans un article dans lequel elle explique sa démarche . Une équipe d’enseignants @defiinference s a planché sur l’idée ; Laetitia Vautrin, enseignante à l'école du Palay dans les Pyrénées-Atlantiques, en a fait un dessin, et tous ont relayé le défi sur Twitter, via le hashtag #1dessinpour1soignant .

Evidemment, chacun peut participer, et tous les dessins sont les bienvenus pour rendre hommage, encourager et soutenir. « Nous espérons transformer cette vague en tsunami artistique. Et en plus cela participe à la continuité pédagogique en Arts plastiques !", écrit Marjorie Hegelbacher.

Pour cela, il suffit de poster le dessin sur les réseaux sociaux, avec la balise oubliez pas la balise #1dessinpour1soignant et partagez sur Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin... Une page Facebook spécialement dédiée aux dessins a également été lancée. Prêts ? Participez !