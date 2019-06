2,4 milliards d'euros d'impôts non perçus

La caisse de l'Etat présente un manque à gagner colossal. Les impôts des entreprises non perçus par ce dernier s'élèvent à 2,4 milliards d'euros. Ceci s'explique par une mal organisation des services de recouvrement du Fisc. Avec les centaines de postes perdus entre 2013 et 2015 et la justice qui se mêle parfois de leur affaire interne, le budget de l'Etat en subit les conséquences.



