2 Français sur 5 utilisent le vélo au quotidien

TOUR DE FRANCE - De plus en plus de citadins français choisissent de se déplacer à vélo. Une pratique en forte hausse, portée par de nombreuses politiques urbaines.

Le Parisien dévoile ce jeudi 19 septembre les résultats d’une étude de l’Union sports et cycles. Faire du vélo est de plus en plus accessible dans les grandes villes, qui débloquent des budgets importants dans ce sens.

Les citadins français optent de plus en plus pour le vélo. Près de 2 Français sur 5 l’utilisent dans leur quotidien. Une pratique en vogue qui brise le cliché d’un transport réservé aux "écolos bobos".

Un des paris de la maire de la capitale est de sécuriser et faciliter les déplacements à vélo. Ce mercredi 18 septembre, la Ville inaugurait la piste cyclable entre la Concorde et Bastille. Mais Anne Hidalgo n’est pas la seule à investir pour les cyclistes : les citadins français étant de plus en plus nombreux à monter en selle, les villes s’organisent.

L’étude de l’Union sports et cycles montre qu’aujourd’hui, plus d’un Français sur cinq habitant dans une ville de plus de 100 000 habitants pédale pour son trajet domicile-travail. Une communauté a d’ailleurs émergé sur les réseaux sociaux. Nommée les "vélotafeurs", elle englobe les citadins qui prennent le vélo pour aller au travail.