2019, année record de créations d'entreprises en France : mais pourquoi cet engouement ?

A 40 ans, il a voulu prendre les commandes de sa carrière professionnelle . Après 20 ans comme salarié dans une entreprise du BTP Emmanuel Lambert a sauté le pas et vient de devenir son propre patron. L'intérêt ? "Moins de comptes à rendre", sourit-il même si désormais il a la responsabilité de faire rentrer des commandes. Et son carnet est rempli pour les 6 prochains mois et il espère bien embaucher quelqu'un d'ici là pour le seconder.

Comme lui, en 2019 beaucoup de nouveaux entrepreneurs ont été motivés par l'amélioration de la conjoncture, des aides plus généreuses et aussi des taux d'emprunt attractifs. En banlieue parisienne, dans un quartier en plein essor, à deux pas une station de tram flambant neuve, Karim Benyoussef et son associé, ont trouvé l'emplacement idéal pour ouvrir leur restaurant.

Il ont bénéficié d'un prêt à taux zéro grâce à un réseaux d'entrepreneurs locaux. Ils ont pu emprunter 40 000 euros qu'ils devront rembourser au bout de 18 mois. Ce qui leur laisse le temps de lancer sereinement leur activité.