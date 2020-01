+25% d'appels au Samu à cause du coronavirus : "Nous ne sommes pas débordés, la gestion de crise, on sait faire"

Un week-end bien chargé. Samedi 25 et dimanche 26 janvier, les centres de communication des Samu de l'Île-de-France ont enregistré +25% d'appels comparé à la normale pour la saison hivernale. Mais, bien qu'ils ne soient pas négligeables, comme s'en faisait l'écho LCI ce mardi matin (voir la vidéo en tête de cet article), les nombre d'"appels farfelus" doit être pris avec des pincettes, relativise Agnès Ricard-Hubon, présidente de la Société française de médecine d'urgence (SFMU).

"Même si on a des appels de peur irraisonnée, ils ne sont pas la majorité et surtout, ce n'est pas si grave", assure-t-elle. "On a une information qui inquiète, on est là pour rassurer la population".