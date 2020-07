30, 40, 50 ans… Existe-t-il un consensus sur la durée de vie d'une centrale nucléaire ?

Ces dernières années, "plusieurs centrales ont vu leur autorisation de fonctionnement prolongée à 60 ans", note l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'IRSN où Geneviève Baumont occupe la fonction de responsable exposition et vulgarisation. Elle rappelle que dans une centrale, seuls deux éléments ne peuvent être remplacés : la cuve et l'enceinte de confinement. "Tout le reste, on peut le changer, que ce soit les kilomètres de tuyaux qui serpentent, les vannes, les capteurs…"

Dès lors, il convient plutôt de s'intéresser à la durée de vie de la cuve et de l'enceinte, dont la dégradation serait l'unique problème matériel irréversible. Des éléments sous haute surveillance, "qui font l'objet comme toute la centrale de contrôles très réguliers", explique Geneviève Baumont. Les plus importants sont "les visites décennales, qui permettent si elles s'avèrent concluantes d'autoriser une exploitation pour dix années supplémentaires". "Aucune centrale ne peut dire qu'elle a une durée de vie dépassant les dix ans", résume ainsi la représentante de l'IRSN, puisque ces échéances permettent de conclure ou non à une poursuite de l'exploitation.