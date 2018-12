Recensement : pourquoi Paris est-elle la seule grande ville à perdre des habitants ?

Alors qu’entre 2011 et 2016 la population française a augmenté de 286.000 personnes par an en moyenne, la ville de Paris a, elle, perdu des habitants, indique une étude démographique publiée ce jeudi 27 décembre par l’Insee. De 2011 à 2016, la capitale a perdu en moyenne chaque année 0,5% de sa population (-11.900 habitants par an) alors qu’elle en gagnait 0,6% par an (+ 13.700) entre 2006 et 2011. "Elle subit une nette dégradation de son déficit migratoire apparent qui n’est plus compensé par l’excédent naturel", explique l’Institut national de la statistique et des études économiques. Entre les deux périodes, le déficit migratoire de la commune est ainsi passé de -0,2% à -1,2%. Il s’agit du plus important de tous les départements français.





Surtout, Paris est le seul département d’Ile-de-France à perdre des habitants. Entre 2011 et 2016, la région a ainsi gagné en moyenne 53.000 habitants par an (0,4%, contre 0,5% d’augmentation par an entre 2006 et 2011). Si entre 2011 et 2016, la population parisienne est donc passée de 2.500.000 habitants environ à 2.200.000 ; celle de la petite couronne est à l'inverse passée de 4.445.000 habitants à 4.588.000. En grande couronne, de 2011 à 2016, le nombre d’habitants est passé de 5.157.000 à 5.338.000.