34 cas dans un abattoir du Loiret : "Ma soeur a dû être contaminée par la première collègue infectée"

Elle fait partie des 34 personnes contaminées à ce jour à l'abattoir de Fleury-lès-Aubrais dans le Loiret. Aminata est venue se faire tester, soumise comme l'ensemble des salariés de cette entreprise à un dépistage. Et le verdict est tombé : positif. L’entreprise a dû fermer ses portes "le temps de compléter les investigations et de procéder aux opérations de désinfection des locaux", a indiqué l'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire.

Elle avait des migraines, elle était très fatiguée et avait un rhume, donc on pensait que c'était la grippe normale, comme d'habitude.

Elle avait des migraines, elle était très fatiguée et avait un rhume, donc on pensait que c'était la grippe normale, comme d'habitude. - Aminata

Aminata n'est pas la seule de sa famille à avoir été touchée par le virus. Sa soeur, qui travaille dans le même abattoir qu'elle, a également été contaminée. "Je pense que ma sœur a été en contact avec notre première collègue infectée. Elle mangeait ensemble dans la même salle et utilisait le même micro-onde", confie-t-elle à LCI.

"Elle avait des migraines, elle était très fatiguée et avait un rhume, donc on pensait que c'était la grippe normale, comme d'habitude. Elle est venue au travail mais elle se sentait pas bien donc on lui a dit de rentrer. Ensuite elle a appelé son docteur qui l'a mise en arrêt de travail pendant une semaine. Dans ce laps de temps, elle a fait le test et elle était positive", poursuit-elle.