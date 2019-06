34 religieuses "relevées de leurs vœux" autour de Toulouse et en Mayenne : que s'est-il passé ?

Une "décision injuste et violente" qui "cause de graves préjudices moraux et matériels aux Petites Sœurs de Marie qui ont donné leur vie au service de l'Eglise". C'est en ces mots que le comité de soutien de la désormais ex-congrégation des "petites sœurs de Marie mère du rédempteur" s'exprime, par voie de communiqué, mercredi 5 juin. Sur 39 religieuses basées en Mayenne et dans les environs de Toulouse, 34 ont été relevées de leurs vœux le 23 mai dernier et devront, d'après la volonté de Rome, retourner à la vie laïque.





Une situation assez rare pour susciter des questions. Alors que s'est-il passé pour en arriver à une telle extrémité ? D'après les éléments que nous avons pu collecter, tout part d'une histoire de scission d'établissements pour personnes âgées, initialement gérés par les petites sœurs de Marie.