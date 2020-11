3e confinement, déploiement de l'armée... Gare à ce faux document attribué au Haut-Commissariat au Plan

À en croire ce document, le Haut-Commissariat aurait d'ores et déjà anticipé le déroulement des prochains mois et profiterait de la pandémie pour instaurer des réformes et un plus ample contrôle des populations. Outre le fait que de telles prédictions ne sont pas dans le cahier des charges de l'institution, on peut remarquer des détails qui font douter fortement de la véracité de ce document. Le fait de prévoir l'évolution sanitaire par exemple, impossible à l'heure actuelle, ou bien encore la mention "ne pas me jeter sur la voie publique" en bas de page, qui laisserait supposer que ce programme a été distribué à grande échelle.

On constate par ailleurs que les éléments ici détaillés font écho à une publication virale sur un blog, massivement partagée ces dernières semaines. Des copier-coller sous une forme différente, mais qui font état des mêmes prédictions et mesures. Le Haut-Commissariat au Plan, contacté par l'AFP, avait totalement démenti être à l'origine de ces spéculations ou d'une quelconque note de prospective pour l'année à venir. Lui prêter de tels écrits n'a "aucun fondement", assure-t-il.

Par ailleurs, il a profité de cette sollicitation pour réexpliquer ses missions, très différentes. "Ce qui nous intéresse, c'est d'étudier quelle sera la situation de la France en 2050 sur des questions démographiques ou de biodiversité. Nous travaillons sur un horizon de 20 à 30 ans", a souligné un responsable joint par l'agence. Ce qui fait écho aux statuts définis par décret le 1er septembre 2020, stipulant que le Haut-Commissariat au Plan a pour mission de "coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective pour le compte de l'Etat".

En conclusion, il est donc trompeur d'indiquer que le Haut-Commissariat au Plan table sur un 3e confinement ou sur une série de mesures parmi lesquelles l'instauration du revenu universel pour l'année à venir. Il ne prévoit pas non plus un déploiement de l'armée pour contrôler les flux de population et dément être à l'origine d'un tel document. Ses missions s'avèrent très différentes, et portent sur un temps bien plus long.