4 questions sur Franky Zapata, "l'homme volant" qui a survolé les Champs-Elysées

Franky Zapata et l'armée, c'est d'abord une histoire qui commence mal. En mars 2017, lors d'un essai, il est sommé d’arrêter immédiatement son activité. Convoqué par la gendarmerie, il raconte : "Ils m’ont dit : 'Vous avez conduit un aéronef non-homologué au-dessus d’une agglomération, et sans permis. Votre machine a quitté le sol de plus de huit centimètres. C’est direct la prison (si vous continuez)'."





N'ayant aucune licence de vol pour son appareil, les autorités interdisent à l'inventeur l'utilisation du Flyboard Air sur le territoire français. Elles estiment que l'engin volant est trop bruyant et surtout trop dangereux. "C'était compliqué, il faut dire qu'il n'existait pas d'autorisation de vol pour un skate volant", témoigne Christelle Zapata. Ne cachant pas sa colère et sa déception, Franky Zapata poste sur son compte Facebook un long message où il envisage de quitter la France : "Je suis vraiment triste, j'aime mon pays. Je suis Français dans mon cœur, dans ma culture et dans mon âme. Mais ma passion et mon besoin de liberté l'emporte." Un coup de gueule partagé plus de 150.000 fois sur le réseau social.