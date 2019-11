48.000 morts sont-ils imputables chaque année à la pollution atmosphérique ?

Directement mise en cause, Santé Publique France met en avant le sérieux de son étude, publiée il y a maintenant 3 ans. Membre de la Direction santé environnement et travail au sein de l'agence, Alain Le Tertre indique que des travaux sont menés sur ce sujet "au niveau international, dans des environnements variés, en Europe aux États-Unis, mais également en Chine. […] Il n'y a plus de doute aujourd'hui, toutes les études convergent et mettent en évidence l'effet nocif sur la santé de pollution de l'air."

Contrairement à ce qu'affirme Jean de Kervasdoué, il précise que "dans le cadre des études épidémiologiques, les autres facteurs de risque tels que la consommation de tabac sont pris en compte". Les experts qui planchent sur la surmortalité liée à la pollution "aboutissent à des résultats identiques, d'une grande consistance", insiste Alain Le Tertre, grâce notamment aux "cohortes de plusieurs dizaines de milliers de personnes suivies depuis 20 ans à 30 ans".