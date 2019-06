50% des Français doutent que les réfugiés soient de "vrais réfugiés"

La légitimité des réfugiés est de plus en plus remise en cause dans le monde, et en France, où la crispation et le pessimisme envers les migrants est en nette hausse. Un Français sur deux doute ainsi que les réfugiés soient de "vrais réfugiés". C'est le constat de l'enquête menée par Ispos sur près de 30 pays depuis 2017.





L'étude, publiée à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés précise que "54% de la population mondiale ne croient pas que les étrangers qui viennent dans leur propre pays sont de vrais réfugiés", contre 52% en 2017.