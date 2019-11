"52% des auteurs de viols à Paris sont étrangers" : une affirmation relayée par le RN... à nuancer

Cette mesure, validée lors du comité interministériel sur l'immigration, existe déjà dans le droit, mais cela n'a pas empêché la députée de réclamer plus de législation allant dans ce sens. Et pour justifier l'urgence, Mme Le Pen s'est appuyée sur une statistique : "En 2014, 52% des viols commis à Paris l'ont été par des étrangers. Je ne vous parle pas de doubles nationaux, je vous parle d'étrangers. Ce sont des chiffres qui sont considérables. Si déjà la moitié de ces violeurs en 2014 avaient été renvoyés dans leur pays d'origine, probablement les femmes seraient aujourd'hui plus en sécurité".

Ce n'est pas la première fois que ce chiffre de l'ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales) est brandi. On le retrouve régulièrement dans la bouche de représentants de l'extrême droite, mais le débat sur les violences faites aux femmes a démultiplié son utilisation.

L'étude intitulée Les viols commis à Paris en 2013 et 2014 et enregistrés par les services de police porte sur sur un échantillon de 688 viols commis dans la capitale et qui ont fait l'objet d'une plainte. Elle indique bien que 52% des mis en cause dans les affaires de viols sur majeurs sont de nationalité étrangère, ce nombre "chute" à 22% en ce qui concerne les viols sur mineurs. Ces 688 cas ne sont malheureusement qu'une fraction des viols réellement commis dans la capitale.

Une enquête complémentaire menée au niveau national par l'ONDRP et l'INSEE estime qu'en France "94.000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viols et/ou de tentatives de viol sur une année" mais seule "1 victime sur 10 déclare avoir déposé plainte". "La recherche s’accorde à dire que le taux de reportabilité (ou taux de plainte) pour les viols oscille entre 5 et 10 %", précise également l'Observatoire.

Et parmi ces agressions sexuelles faisant l'objet d'une plainte, ne peuvent être pris en compte que les cas pour lesquels le mis en cause a été identifié, ce qui restreint encore l'échantillon. Ainsi sur les 688 viols de l'étude, on ne compte que 390 mis en cause. Pour les 598 viols sur personnes majeures, ce nombre est encore plus faible : 322. "Les résultats, il faut en reconnaître les limites", a indiqué à l'AFP le co-auteur même de cette étude Aurélien Langlade. "Elle fait une généralité", poursuit-t-il en référence à Marine Le Pen. "Je n'ai eu accès (qu'aux victimes de viols) qui ont déposé plainte, c'est en ça que l'étude n'est pas représentative des victimes des viols."

L'Observatoire considère ainsi que la taille des échantillons est suffisante pour faire un état des lieux statistiques, mais uniquement pour les cas faisant l'objet d'une plainte, à Paris, en 2013 et 2014.