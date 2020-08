VIDÉO - 59 euros la séance : le "massage facial" a le vent en poupe

ESTHETIQUE - Très en vogue au Japon et aux Etats-Unis, le massage facial était autrefois réservé aux mannequins et autres stars. Aujourd'hui, il se démocratise et les salons spécialisés se multiplient. Quels en sont les bienfaits ? On fait le point.

Les tendances partent souvent des célébrités pour arriver chez le commun des mortels. En voici une fois de plus la preuve. Les massages faciaux prodigués dans des salons de beauté spécialisés ont ainsi aujourd'hui le vent en poupe. Les gestes y sont rapides puis plus lents, réglés comme du papier à musique et valent de l'or. Très en vogue au Japon et aux Etats-Unis où les soins de peau du visage sont extrêmement appréciés, ces massages possèdent il est vrai quelques vertus non négligeables. "Ils permettent de travailler en profondeur et de venir tout stimuler", explique à TF1 la facialiste Delphine Langlois, spécialiste de la technique. Résultat : les adeptes ne jurent désormais que par ces massages faciaux. Certaines affirment n'avoir jamais eu des pommettes pareilles, d'autres trouvent ça tout simplement "magique".

Du volume sans injection

Alors quel est le secret de ces soins ? Pour les connaître, il faut se rendre à l'école des facialistes. Ici, on y apprend les fondamentaux du visage. En effet, nous possédons tous 53 muscles. Si on ne les sollicite pas, avec le temps, ils se relâchent. Alors pour y remédier, il faut les stimuler. "Par des techniques ciblées de massage, nous allons pouvoir aller étirer la fibre musculaire, détendre cette fibre et ralentir l'apparition de la fameuse ride d'expression", précise Delphine Langlois, également formatrice de l'école. Et les médecins spécialistes des techniques anti-âge approuvent ces massages. "Cela redonne du volume sans y ajouter de corps étranger, ce qui est intéressant", souligne Brigitte Desporte, médecin esthétique.

Alors forcément, même si la technique est encore peu connue dans l'Hexagone, les salons spécialisés dans ce type de massage sont cependant de plus en plus nombreux à ouvrir dans toutes les villes de France. Il vous en coûtera près de 60 euros les 40 minutes de soin. C'est toujours moins cher que des injections de botox. Et si l'expérience vous tente, de nombreux tutoriels sont disponibles sur Internet. De quoi se détendre et faire "du sport de visage", à moindre frais.

La rédaction de LCI