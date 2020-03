6.000 allers-retours pour 42,195 km : confiné, il court le marathon sur son... balcon

Pour lui, squatter canapé pendant quinze jours, voire un mois, c'est non merci. Mais ne pas respecter la consigne du "rester chez soi", non plus. Alors, Elisha Nochomovitz a trouvé un bon moyen de se dépenser chez lui, ou plus exactement sur son balcon.

Le jeune homme, âgé de 32 ans, et domicilié près de Toulouse a donc relevé un défi : courir un marathon sur les 7 mètres de long et 1 mètre de large accolé à son appartement. Et il a réussi, avec un bon temps d'ailleurs étant donné la situation : 6h48 pour 42,2 km. Soit environ, d'après les calculs de ses soutiens, 6.000 allers-retours !