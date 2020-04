60 euros le lot de 50 masques chirurgicaux : un tarif bien réel chez Carrefour, mais uniquement à Monaco

Dès lors, que penser d'une photo abondamment partagées ces derniers jours, en particulier sur Facebook ? Dans un magasin du groupe Carrefour, on observe en effet qu'un lot de 50 masques chirurgicaux est facturé 60 euros. Une vente effectuée "à prix coûtant", indique un petit écriteau, précisant que l'enseigne "ne fait aucun bénéfice sur cet article". Un tel montant est jugé bien trop élevé par des internautes, qui en appellent même au boycott. Pour autant, un détail d'importance n'est pas mis en avant : le fait que cette offre soit proposée dans un supermarché monégasque.

La généralisation du port des masques va obliger les Français à s'équiper dans les jours et semaines qui viennent. Comme l'a expliqué la secrétaire d’État à l’Économie Agnès Pannier-Runacher, des grandes et moyennes surfaces pourront en vendre dès le 4 mai. D'autres enseignes devraient quant à elles pouvoir en procurer à leurs clients à compter du 11 mai.

"Le prix et le fournisseur ont été imposés par la Principauté", qui maintient donc ne pas appliquer de marge à la vente et indique ne pas avoir le choix pour s'approvisionner. La Principauté, via un site du gouvernement princier dédié à la gestion du Covid-19, précise que "la distribution de masques en tissu à l’ensemble des résidents" est en cours, et qu'elle "se terminera le 30 avril". Par ailleurs, "les petites, moyennes et grandes surfaces de la Principauté peuvent […] commercialiser aux particuliers les masques fournis par les filières d’approvisionnement de l’Etat".

Carrefour a rapidement été sollicité pour fournir des explications, suite aux multiples réactions engendrées par ces publications. L'entreprise, auprès de 20 Minutes, a ainsi expliqué que cette offre pour l'achat de 50 masques n'était active que dans un seul magasin, qui plus est situé hors de France puisqu'il s'agit de celui implanté à Monaco.

La liste des supermarchés concernés est détaillée sur le site, et l'on y retrouve en effet le magasin Carrefour où a été prise en photo l'offre tant décriée. Si le montant semble élevé, il l'est tout autant que celui des masques vendus dans les pharmacies monégasques. Leur prix a en effet été fixé à 2,50 euros pour un masque chirurgical, et à 7,50 euros pour un masque FFP2.

Dans l'Hexagone, se procurer des masques devrait être moins onéreux. Dans un communiqué commun, le ministère de l'Economie et des Finances et la Fédération du Commerce et de la Distribution ont indiqué mercredi que "le prix d’un masque à usage unique sera inférieur à 1 euro, en cohérence avec leurs prix d’achat à l’étranger". Impossible donc en théorie qu'une offre à 60 euros pour 50 masques soit proposée, dans un magasin Carrefour ou chez un autre acteur de la grande distribution.

Massivement commentée, cette image correspond donc bien à une offre réelle, mais il est essentiel de souligner qu'elle n'a été proposée que dans un seul magasin, à Monaco. La législation y est spécifique et les masques vendus dans les supermarchés proviennent de stocks constitués par la Principauté elle-même. En France, le gouvernement a indiqué officiellement que la vente de masques à usage unique serait encadrée, et que le prix ne devrait pas excéder 1 euro, même s'il ne sera pas fixé par la loi.