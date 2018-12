71.061 détenus pour seulement 60.000 places : nouveau record de densité carcérale dans les prisons françaises

Au total, ce sont donc 22.890 personnes qui sont détenues dans une structure pénitentiaire suroccupée à plus de 150%, et 40.196 dans une structure pénitentiaire suroccupée à plus de 120%, selon les données statistiques mensuelles mises en ligne par l'administration pénitentiaire. Le nombre de matelas au sol est de 1.506, en légère baisse depuis un an (1.547 en 2017).





La barre très symbolique des 70.000 détenus en France a été franchie dès le mois d'avril dernier. Le nombre de personnes incarcérées n'est depuis jamais passé sous ce seuil, même en période estivale, où l'activité judiciaire est traditionnellement ralentie et le nombre de placements en détention moindre.