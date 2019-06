75 ans du Débarquement : cérémonies, hommage... le programme des commémorations

Le 6 juin à 8h30 le président de la République et la Première ministre britannique Theresa May - qui démissionnera le lendemain - seront à Ver-sur-mer (Calvados) pour assister à la pose de la première pierre d'un mémorial britannique, dans lequel Londres a investi 23 millions d'euros, selon le maire de la commune. Une "cérémonie simple avec peu de monde mais beaucoup d'émotion", selon Geneviève Darrieussecq. Emmanuel Macron présidera également à 16h30 une cérémonie française à Colleville-Montgoméry (Calvados). "Nous souhaitons honorer les vétérans français, le commando Kieffer en particulier mais également les résistants locaux et tous ceux qui ont participé ou subi la bataille de Normandie", a-t-elle ajouté faisant allusion aux civils victimes des bombardements alliés.





"Ce 75e anniversaire revêt une importance particulière parce que nos vétérans, ceux qui sont encore là, sont vraiment très âgés. Nous avons besoin de les honorer cette année particulièrement", avait précisé le mois dernier Geneviève Darrieussecq. Le tout dans une ambiance plus surveillée. Le dispositif de sécurité sera ainsi supérieur à celui du 70e anniversaire, selon le préfet du Calvados.