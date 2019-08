75 ans du débarquement de Provence : le rôle crucial des bataillons d'Afrique

Dirigée par le général de Lattre de Tassigny sous le nom d'armée B - avant de devenir la 1ère armée -, elle est composée de cinq divisions d'infanterie et deux divisions blindées, équipées par les Américains. C'est "une armée profondément originale comme la France n'en a jamais connue, une armée qui compte moitié d'Européens et moitié de musulmans et de coloniaux", écrit Philippe Masson dans son "Histoire de l'armée française de 1914 à nos jours". Fin 1944, elle compte près de 600.000 hommes, dont deux-tiers venus d'Afrique du Nord, parmi lesquels 176.000 "Européens" et 233.000 "musulmans", selon la dénomination de l'époque.