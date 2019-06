75 ans du Débarquement : le jour des vétérans

Jamais ils n'avaient reçu un tel hommage. Les héros du débarquement ont été applaudis à travers toute la Normandie. Le 6 juin 1944 à l'aube, ils ont risqué leur vie et ont libéré la France. Ces vétérans ont effectué la même traversée de la Manche, 75 ans plus tard. Partis d'Angleterre, ils ont débarqué une deuxième fois et ont revu les côtes normandes.



