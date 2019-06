75ème anniversaire du D-Day : 700 vétérans venus d'Angleterre et des Etats-Unis

Outre les civils et les collectionneurs, des vétérans sont également venus d'Angleterre et des Etats-Unis pour assister aux cérémonies de commémoration du Débarquement de Normandie. Un hommage qui relève de l'évidence pour ces survivants de la guerre dont la vie a changé. Et 75 ans après, des générations entières savent ce qu'elles doivent à ces hommes. L'Américain Jacques Michienzi a notamment été décoré de la Légion d'honneur ce 6 juin 2019 dans la Manche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.