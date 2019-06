75ème anniversaire du D-Day : Arromanches se replonge dans l'époque

À l'occasion du 75ème anniversaire du Débarquement, des milliers de personnes sont arrivées à Arromanches pour se souvenir du D-Day. Dans les rues, les passionnés s'habillent en uniforme ou en costumes d'époque pour se replonger dans l'histoire et commémorer le Débarquement avec beaucoup d'émotions. Sur les plages, les alliés ont établi un port artificiel dont les vestiges sont encore visibles. Ainsi, Arromanches vit au rythme de l'été 1944 et rend hommage à ceux qui l'ont vécu.



