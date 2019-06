75ème anniversaire du D-Day : au cœur des commémorations

À part les familles des vétérans, des dizaines de milliers d'anonymes étaient aussi présents à Colleville-sur-Mer ce jeudi 6 juin 2019, pour les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement. Parmi eux, une grande majorité d'Américains qui étaient venus spécialement pour l'occasion. Ovation, applaudissement et silence se sont succédé pour honorer ceux qui sont tombés le 6 juin 1944, et les quelques vétérans présents à la cérémonie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.