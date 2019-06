75ème anniversaire du D-Day : des centaines de vétérans sont venus du monde entier

Les vétérans sont venus nombreux à Sainte-Mère-Eglise à l'occasion des 75 ans du D-Day. En effet, ils accordent toujours une grande importance à ces cérémonies de commémoration. Ce 6 juin 2019, ils étaient 700 à venir d'Australie, des Etats-Unis ou encore de Grande-Bretagne. Ces survivants ne veulent pas qu'on les oublie et souhaitent également entretenir leur mémoire.



