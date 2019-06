75ème anniversaire du D-Day : des enfants de Sainte-Mère-Église ont participé à la cérémonie

A Sainte-Mère-Église, en Normandie, quelques enfants ont eu l'honneur de participer à la cérémonie commémorative du 75ème anniversaire du Débarquement. Vêtus de costumes d'époque, ils sont contents de faire partie de ceux qui n'ont pas connu la guerre. Une chance pour eux de connaître et de reconstruire l'histoire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.