75ème anniversaire du D-Day : le courage des soldats français

Le Général de Gaulle avait demandé de former près de 400 commandos d'élite en Grande-Bretagne. Des soldats français, au nombre de 177, en faisaient partie. Ils avaient composé le commando Kieffer. Ces héros avaient débarqué en première ligne le jour du Débarquement en Normandie. Trois d'entre eux sont encore vivants, dont Léon Gautier, 96 ans. Il nous livre son témoignage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.