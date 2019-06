75ème anniversaire du D-Day : les reconstitutionnistes présents à Sainte-Mère-Église

À Sainte-Mère-Eglise, des reconstitutionnistes ont participé à la commémoration du Débarquement de Normandie. Plusieurs d'entre eux ont présenté leurs création. Un passionné de la reconstitution a restauré une mitrailleuse pour cet événement. Pour lui, c'est un moyen d'allier la restauration de véhicule et le devoir de transmettre l'histoire en même temps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.