75ème anniversaire du D-Day : rencontre avec des vétérans

La violence des combats de Normandie a entraîné des pertes civiles et militaires. Des survivants et ceux qui ont vécu le D-Day restent profondément marqués. Tous entre huit et dix-huit ans à l'époque, ces vétérans se souviennent de la vie sous l'occupation allemande. À 95 ans, Moïse se rappelle même de l'arrivée des Américains. Une armée décidée mais aussi très prudente, comme l'expliquent les habitants de Sainte-Marie-du-Mont. Depuis, le Débarquement est resté le symbole de la fin de la guerre.



