75ème anniversaire du débarquement : TF1 y consacre une édition spéciale

Toute la journée de commémoration exceptionnelle du 75ème anniversaire du débarquement allié sera diffusée, ce jeudi 6 juin 2019, en direct sur TF1 à partir de 8 heures du matin. Toute la rédaction sera mobilisée, avec Anne-Claire Coudray et Jean-Pierre Pernaut. L'édition spéciale sera transmise en direct des plages du débarquement, mais aussi à Sainte-Mère-Église.



