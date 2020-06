800 000 emplois devraient être supprimés ces prochains mois, selon Bruno Le Maire

"Face à la brutalité de la crise, la France a apporté une réponse rapide, massive et efficace. Nous avons mis sur la table 460 milliards d'euros, soit 20% de notre richesse nationale pour protéger les entreprises et les salariés", a encore indiqué le ministre en commission. Mardi 9 juin, la Banque de France a estimé pour sa part que le taux de chômage grimperait à plus de 10% d'ici la fin 2020 et à plus de 11,5% à la mi-2021, un niveau "au-dessus des précédents historiques".