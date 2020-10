80km/h sur le réseau secondaire : la mesure a-t-elle fait ses preuves pour réduire la mortalité ?

Impopulaire auprès d'une partie de la population, cette mesure est défendue par le gouvernement, qui se félicite d'une réduction de la mortalité. Après deux ans d'expérimentation, les autorités et la Sécurité routière ont d'ailleurs indiqué cet été qu'elles ne souhaitaient pas revenir en arrière à l'échelle nationale. Des départements disposent néanmoins du pouvoir de repasser tout ou partie de leur réseau secondaire à 90 km/h, ce dont a profité la Creuse à la faveur de la loi Mobilité promulguée en 2019. Si les critiques ont fusé à l'encontre des 80 km/h chez de nombreux automobilistes, il apparaît aujourd'hui que le bilan en matière de mortalité s'avère, lui aussi, plus que contrasté.

Missionné par l'Etat pour dresser un bilan de cette expérimentation, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a conclu en juillet que "pour les 18 mois après la mise en œuvre de la mesure, où les données sont définitives, une baisse de 331 tués sur le réseau considéré est constatée par rapport à la période de référence 2013-2017. En tenant compte des mois de janvier et février 2020, où les données sont estimées, la baisse du nombre de tués s’élève à 349 sur 20 mois." Assez loin, donc, des objectifs gouvernementaux, même si la majorité estime que ces morts "économisés" suffisent largement à légitimer la mesure.

Evaluer en quelques mots l'efficacité de cette mesure apparaît rapidement comme très délicat. En cause ? Les chiffres avancés par la Sécurité routière et la méthodologie retenue pour les comptabiliser. Le seul constat aisé est le suivant : l'objectif affiché par le gouvernement au moment de la promulgation des 80 km/h est loin d'avoir été atteint. Alors Premier ministre, Edouard Philippe tablait en effet sur une 300 à 400 décès évités chaque année. Un résultat qu'aucun organisme n'a observé.

Opposées dès l'origine aux 80 km/h, des associations ont contesté ces dernières années la communication de la Sécurité routière et les arguments en faveur de la mesure. Une des plus virulentes d'entre elles, 40 millions d'automobilistes, s'est ainsi élevé contre le bilan affiché en matière de mortalité et a pris l’initiative de constituer un Comité indépendant d’évaluation. Son travail, réalisé "à titre gracieux, sans aucune rémunération directe ou indirecte", a esquissé "des évaluations ex ante, qui suggéraient un nombre de vies sauvées trois ou quatre fois moindre que l’estimation officielle, et des coûts de temps perdu très élevés".

L'association a mis en avant le fait que pour réaliser une analyse pertinente et juste de la mortalité, il était essentiel d'établir "une base de calcul rigoureuse, qui ne retienne que les routes à deux voies sans séparateur central frappées du 80 km/h". Or, comme le mentionne Le Point "ce réseau n'apparaît pas en tant que tel dans les chiffres officiels divulgués par la Direction de la Sécurité routière (DSR)". Il a ainsi fallu se contenter d'une analyse des voies "hors agglomération et hors autoroutes", sans toutefois avoir la possibilité d'en extraire les tronçons à 70, 90 ou 110 km/h.

Ce biais méthodologique est pointé du doigt par l'association, qui regrette que "le système français de données et d’analyses de l’insécurité routière laisse à désirer". Les données disponibles "sont précieuses, mais lacunaires", et "les baromètres mensuels ne distinguent pas entre les différents types de routes", ni ne permettent "de constater l’évolution semestrielle des accidents sur les routes départementales hors agglomération hors autoroutes". 40 millions d'automobilistes déplore une "analyse de ces données entièrement monopolisée par l’État" et pointe "là une caractéristique française".