81% de femmes victimes, 79% des hommes auteurs : les chiffres détaillés des morts violentes au sein du couple en 2018

A noter également que le portail de signalement des violences sexuelles et sexistes inauguré en novembre 2018 a comptabilisé 3500 "chats" et que la moitié d'entre eux a donné lieu à une orientation vers les brigades de police et de gendarmerie et plus d'un sur trois, à un signalement auprès des services d'enquête.





Dans un communiqué commun, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa expliquent que cette étude est le fruit de recoupement des morts violentes recensées par chaque service de police et unité de gendarmerie. Les deux Ministres rappellent leur engagement dans cette cause. "Le ministère de l’Intérieur est pleinement engagé pour prévenir ces violences et favoriser une meilleure prise en charge des victimes. Mais nous devons aller plus loin et apporter une réponse encore plus forte", indique Christophe Castaner.





Marlène Schiappa elle, rappelle qu' "il est nécessaire que chaque plainte soit enregistrée et traitée. Aucune femme ne doit rester livrée à elle-même alors qu’elle a fait la démarche de faire appel aux forces de l’ordre pour la protéger. Le recrutement des 73 psychologues en commissariat y contribuera fortement, tout comme l’action des 261 intervenants sociaux en gendarmerie et police".