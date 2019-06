81% de "Made in France" dans nos achats : un chiffre à nuancer

L'étude de l'Insee nous apprend également que les retraités et les cadres consomment plus de produits "Made in France". Pour les personnes de plus de 70 ans, c'est même deux points de plus comparé à l'ensemble de la population.





Est-ce que cela signifie que les retraités et les cadres auraient l'achat plus patriotique que le reste de leurs compatriotes ? La réponse est non. D'une part, les produits français sont généralement plus chers que les produits importants, particulièrement pour les produits manufacturés. En 2013, le Centre d’études prospectives et d’informations internationales estimait même que les achats 100% français étaient deux à trois fois plus chers que leurs équivalents importés, coût de transport compris.





Mais surtout, de par leur niveau de vie supérieur à la moyenne des Français, les retraités et les cadres consomment plus de services, comme les loisirs, les activités culturelles ou aller au restaurant. Des activités qui sont naturellement quasi exclusivement "Made in France". Une situation qu'explique l'Insee dans son étude. "A l'inverse, les ouvriers et les agriculteurs allouent une plus grande part de leur budget aux denrées alimentaires et aux boissons, qui sont moins intenses en 'Made in France'."