À Avion, les habitants d'une tour HLM relogés après des incidents à répétition

JT 20H - Squat, trafic de drogue et dégradation rythmaient le quotidien de nombreux locataires de la tour des Frênes, qui ne se sentaient plus en sécurité chez eux. Pour les protéger, le maire de la ville a pris une mesure radicale.

À Avion, dans le Pas-de-Calais, des locataires d'une tour HLM ont vécu un calvaire depuis plusieurs mois. Leur immeuble a été la cible d'incendiaire et de dealer. Après l'incendie, il y a un mois, le maire de la ville a pris un arrêté de relogement, qui oblige chaque habitant à quitter les lieux. L'ensemble des locataires doit avoir quitté le bâtiment d'ici lundi 23 septembre.



