A Bourg Saint-Maurice, les stations de ski de la Tarantaise se mobilisent contre le Brexit

Ce samedi dès 7 heures, les touristes britanniques quittant les Alpes françaises via le dernier Eurostar de la saison ont été accueillis chaleureusement par des manifestants, des habitants de la vallée et des stations de la Tarentaise (Les Arcs, Val d'Isère, etc...) et le maire de Bourg-Saint-Maurice Michel Giraudy. Ce dernier avait appelé à une manifestation dans sa commune contre le Brexit, qui selon lui va appauvrir les stations de ski environnantes.