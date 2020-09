A Bruxelles, il est désormais possible d'abandonner son enfant dans une "boîte à bébé"

"Le projet est né dans la ville d’Anvers, avec l’association Moeders voor Moeders (Les Mères pour les Mères). Une boîte à bébé y est installée depuis vingt ans", nous explique Aline Duportail, pédagogue à l'association Corvia. "A Bruxelles, beaucoup de mamans sont en situation de précarité et nous nous sommes dit que la ville avait aussi besoin de ce dispositif." Le mode d'emploi est simple. La maman désireuse d'abandonner son enfant se présente au 205, rue du Tilleul et tape sur un clavier le code indiqué sur le montant de la fenêtre. Une trappe s'ouvre, dans laquelle se trouve un couffin où installer le bébé. Dans le même temps, la maman récupère une grande enveloppe contenant de nombreuses informations sur l'acte d'abandon.

"En Flandres, les mamans ont six mois pour changer d'avis. Ici, à Bruxelles, le délai fixé est de trois mois", nous indique Aline Duportail. Une petite poupée unique, présente dans l'enveloppe récupérée lors du dépôt du nourrisson, permet d'identifier la mère. Pour autant, récupérer son enfant n'est pas si simple. L'abandon est en Belgique considéré comme un délit. La mère doit donc se présenter à la justice et peut se voir infliger une sanction. "Mais lorsque l'enfant est abandonné dans une boîte à bébé, le parquet est en général plus clément", nous fait savoir la pédagogue. "Il y a quand même une punition, qui peut consister à ne pas voir les enfants pendant une année, ou juste le week-end par exemple. Tout dépend des motivations et de la condition de la mère."