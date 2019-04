Avec une nouvelle flèche sur Notre-Dame, les photographies seront-elles payantes ?

Les droits d'auteur des architectes s'appliquent seulement pour les utilisations commerciales de l'oeuvre : cartes postales donc, mais aussi publicités, films, site internet avec encarts publicitaires, etc. Les touristes et les passants pourront donc prendre en photo la future flèche autant de fois qu'ils le souhaitent. Mais dans la limite de clichés publiés exclusivement dans le cadre personnel et familial.





Une notion devenue totalement floue aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Peut-on encore parler de diffusion dans un cercle restreint et familial pour des photos et vidéos partagées sur Instagram ou Facebook ? Une limite encore plus confuse pour les influenceurs qui ont des revenus grâce au partage de leur vie sur leurs réseaux.